Emotionaler Abschied: Nationalspielerin wechselt Bundesliga-Klub

DFB-Angreiferin Selina Cerci wechselt innerhalb der Bundesliga der Frauen vom 1. FC Köln zur TSG Hoffenheim. Die 23-Jährige unterschrieb im Kraichgau einen Vertrag bis 2026.

„Selina besticht durch ihre Schnelligkeit, Abschlussqualität und ihren Torinstinkt, was sie zu einer kompletten Angreiferin macht“, sagte Stephan Lerch, sportlicher Leiter und bis Sommer Cheftrainer der TSG.

Nach der Bekanntgabe des Wechsel wendet sich die Stürmerin emotional an die FC-Fans und bedankt sich für die „zwei Jahren mit Tiefen aber auch Höhen“. Doch nun sei für sie die Zeit gekommen, einen weiteren Schritt zu gehen. Ihr sei es auch wichtig, dass die Entscheidung für Hoffenheim, keine Wahl gegen Köln sei, sondern „für eine neue sportliche Herausforderung“.

Auch viele Fußball-Kolleginnen reagieren auf ihren Post mit Smileys oder bedanken sich bei der Stürmerin.

Cerci wurde in Kiel geboren und machte dort auch ihre erstem fußballerischen Erfahrungen. Dann gelang sie über Stationen in Magdeburg, München, Bremen und Potsdam zum FC. Nun ist sie zweimalige A-Nationalspielerin und erzielte in der Bundesliga in bislang 65 Einsätzen 30 Tore.

Zudem ist Cerci Team-Managerin der Las Ligas Ladies in der Baller League. (sid/fs)