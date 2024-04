EM-Euphorie in Deutschland: Kroos-Bruder hat eine besondere Theorie

Nach Ansicht von Ex-Fußballprofi Felix Kroos hat das Comeback seines Bruders Toni wesentlich zur EM-Vorfreude in Deutschland beigetragen. Es habe den 33-Jährigen beeindruckt, „wie er sehr er auch die Massen begeistert hat, wie er das Fußballland ein bisschen zusammengebracht hat und da auch mit seiner Person einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass die Vorfreude einfach wieder da ist und der Optimismus”, sagte der jüngere Kroos-Bruder am Montagabend am Rande der Verleihung der diesjährigen Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Nach fast drei Jahren Pause holte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Februar den Weltmeister von 2014 und Real-Madrid-Star in die Nationalmannschaft zurück. Die Vorfreude auf das Heim-Turnier sei seitdem umso größer, sagte Felix Kroos. „Man hat einfach Bock auf einen geilen Sommer, auf eine gute Stimmung im Land, auf eine Gemeinschaft im Land. Ich glaube, das sollte das größte Ziel sein, dass wir zueinanderfinden auf allen Ebenen, nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich.”

Die deutsche Mannschaft eröffnet das Turnier im eigenen Land am 14. Juni in München gegen Schottland.