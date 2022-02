Ralf Rangnick hat mit Manchester United eine überraschende Niederlage im Elfmeterschießen kassiert. Der Trainer von Manchester United verlor mit seinem Team am Freitag im FA-Cup in der 4. Runde gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough 7:8 i.E., nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden hatte.

Für den Verein aus der Premier League traf der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho (25.) zur Führung, nachdem Cristiano Ronaldo einen Foulelfmeter (20.) vergeben hatte. Zweitligist Middlesbrough kam durch Matt Crooks (64.) zum Ausgleich, rettete sich in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Nach 15 Treffern aus elf Metern vergab United-Profi Anthony Elanga.

Manchester United verliert Elfmeterschießen: Ralf Rangnick aus FA-Cup

„Sieg, Niederlage, Unentschieden – wir halten zusammen“, twitterte der Klub des deutschen Trainers Ralf Rangnick, der auch in der Premier League mit 19 Punkten weniger als Tabellenführer Manchester City keine Titelchance mehr hat. Bleibt noch die Champions League.

„Die Spieler sind enttäuscht, wir sind enttäuscht, aber das ist Fußball“, sagte Rangnick. „Es war unser eigener Fehler, wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen.“

„Ich denke, wir haben gut gespielt in den vergangenen Wochen in der Liga – und auch heute in der erste Halbzeit“, sagte Rangnick. „Ich glaube nicht, dass wir da viele Dinge hätten besser machen können – vom Tore schießen abgesehen.“ Der 63-Jährige hatte den Edel-Klub im vergangenen Dezember übernommen und gilt mit seinem Vertrag bis zum Saisonende als Interimstrainer.

Rangnick ist seit Ende November United-Trainer und liegt mit seiner Mannschaft in der Liga mit 19 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf Rang vier der Tabelle. (dpa/fe)