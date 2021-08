Elfer-Krimi im Hamburg-Pokal: So lief das erste Amateur-Spiel nach der Corona-Pause

Halbfinale, Halbfinale, hey, hey! 153 Tage nach der Unterbrechung der Saison wegen der Corona-Pandemie hat der TSV Sasel vor angemeldeten 236 Fans den HSV Barmbek-Uhlenhorst im Viertelfinale des Lotto-Pokals mit 5:2 (1:0, 1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen bezwungen. „Das einzige, was ich mir wünsche ist, dass wir heute Abend richtig hart saufen“, rief ein überglücklicher Sasel-Trainer Danny Zankl in der Ansprache an sein Siegerteam.

Im ersten Spiel auf Hamburger Boden nach der Corona-Verordnung hatte Deran Toksöz die Führung für Sasel (34.) erzielt, die Elias Saad kurz nach Wiederbeginn egalisierte (53.).

Hamburg: Neustart im Amateur-Fußball mit Lotto-Pokal-Viertelfinale

Da aber weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung ein weiteres Tor fiel, wurde Sasel-Keeper Lasse Erichsen im Elfmeterschießen zum großen Helden. Zunächst parierte der 20-Jährige einen Strafstoß von Fatih Urmurhan, dann schoss ausgerechnet sein Bruder Moritz Erichsen (18) den Ball über den Kasten.

Sasel-Keeper Lasse Erichsen wird zum Helden

„Ich denke, dass heute der Glücklichere im Elfmeterschießen gewonnen hat. Man hat gesehen, dass alle lange darauf gewartet haben, dass es wieder losgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mannschaft schon wieder 120 Minuten spielen kann“, versuchte BU-Trainer Jan Haimerl das Positive hervorzuheben.

Lob bekam der TSV Sasel nicht nur für seine sportliche Leistung, sondern auch für das auf die Beine gestellte Hygienekonzept, welches die Austragung der Partie erst ermöglicht hatte. „Ich möchte Sasel vor allem ein großes Lob für das Konzept aussprechen“, sagte auch Haimerl nach Spielende.

Corona: Lob für Hygienekonzept des TSV Sasel

Sasel-Coach Danny Zankl ergänzte: „Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir haben ehrenamtlich gearbeitet und haben vieles vorbereitet für dieses Spiel. Da haben einige auch ihren Job vernachlässigt. Ich hoffe, dass wir bald wieder normal spielen können.“

Lotto-Pokal: Sasel gegen Halstenbek-Rellingen oder SV Rugenbergen

Im Halbfinale wartet auf den TSV nun entweder der SV Halstenbek-Rellingen oder der SV Rugenbergen. Beide Teams spielen am Sonntag (14 Uhr) um den Einzug in der Runde der besten vier Mannschaften in Hamburg.

Altona 93 im Viertelfinale beim ASV Hamburg

In den weiteren Viertelfinals empfängt Teutonia 05 heute Eintracht Norderstedt (11.30 Uhr) und Altona 93 ist beim ASV Hamburg zu Gast (15 Uhr).