EL-Auslosung: Schotten kommen nach Leverkusen, Eintracht würde auf Basel treffen

Monaco –

Die deutschen Europa-League-Teilnehmer haben lösbare Aufgaben im Achtelfinale erwischt. Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen spielt gegen den schottischen Altmeister Glasgow Rangers, der VfL Wolfsburg trifft auf den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk.

Sollte sich Eintracht Frankfurt im verlegten Zwischenrundenrückspiel am Freitag (18.00 Uhr) bei RB Salzburg durchsetzen, hieße der nächste Gegner FC Basel. Die Hessen haben das Hinspiel mit 4:1 gewonnen.

Die Paarungen wurden von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bei der Auslosung am Freitag im Hauptquartier der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon gezogen. Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Leverkusen tritt als einziger Bundesligist zunächst auswärts an. Danzig ist Gastgeber des Endspiels am 27. Mai. (sid)