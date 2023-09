Eklat in der EM-Quali: Spiel in Rumänien musste lange unterbrochen werden

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Rumänien und dem Kosovo ist wegen „diskriminierenden Verhaltens“ einiger Fans für längere Zeit unterbrochen worden. Dies erklärte die UEFA in ihrem Live-Ticker zur Partie, nachdem das Spiel am Dienstag in Bukarest in der ersten Halbzeit für etwa 45 Minuten gestoppt worden war.

Rumänische Fans hatten ein Banner mit der Aufschrift „Kosovo ist Serbien“ gezeigt und pro-serbische Gesänge angestimmt. Daraufhin wurde das Spiel unterbrochen.

EM-Quali: Rumänien siegt gegen den Kosovo

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt die Eigenstaatlichkeit seiner einstigen Provinz nicht an und verlangt die Rückgabe.

Nachdem die Partie in Bukarest fortgesetzt werden konnte, setzte sich Rumänien durch zwei Treffer in der Schlussphase mit 2:0 durch. Rumänien liegt durch den Sieg mit zwölf Punkten aus sechs Spielen auf Rang zwei der Quali-Gruppe hinter der Schweiz. Der Kosovo ist nach vier Unentschieden und zwei Niederlagen nur Fünfter. (aw/dpa)