Eklat bei Pressekonferenz: Hertha-Trainer Dardai bricht nach einer Frage ab

Nach einem schwierigen Saisonstart nach dem Abstieg hat sich Hertha BSC mittlerweile in der Zweiten Liga stabilisiert. Dennoch scheint die Stimmung in Berlin nicht gerade auf dem Höhepunkt zu sein. Das bewies Trainer Pal Dardai am Mittwoch.

Dem 5:2-Sieg gegen Schalke folgte zuletzt ein wildes 3:3 gegen Nürnberg. Hertha ist aktuell Neunter und dürfte weder mit Auf- noch mit Abstieg etwas zu tun haben in dieser Saison. Am Freitag (18.30 Uhr) findet in Paderborn das nächste Spiel statt.

„kicker“-Redakteur Steffen Rohr stellte auf der Pressekonferenz die erste Frage an Dardai: „Welche Art von Spiel erwartest du, Pal?“ Der Berliner Coach antwortete: „Steffen, du hast geschrieben, dass Hertha kein Konzept hat. Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Nächste Frage bitte! Dankeschön.“

kicker-Redakteur Steffen Rohr wollte Pal #Dardai auf der Spieltags-PK eine Frage zu Paderborn stellen und wurde damit abgeschmettert, dass er geschrieben habe, Hertha hätte "kein Konzept".



Nach einer Nachfrage verließ Dardai den Raum … #HaHoHe pic.twitter.com/lQ04l00sXo — Marc Schwitzky (@junger_herr_) April 3, 2024

Dardai weigert sich mit „kicker“-Redakteur zu reden

Pressesprecherin Vera Krings erteilte Rohr („Ich will nur meinen Job machen“) allerdings erneut das Wort, woraufhin Dardai („Ich hatte was gesagt!“) aufstand und den Raum verließ. Verdutzt blieben Krings und Hertha-Profi Fabian Reese am Redepult zurück. Der Spieler beantwortete schließlich brav die Fragen der Journalisten.

Hintergrund: Steffen Rohr hatte nach dem 0:2 bei St. Pauli Mitte März einen Artikel im „kicker“ geschrieben mit der Überschrift: „Dardai: Ist im Sommer Schluss?“. Das hat dem Trainer offenbar überhaupt nicht gefallen.