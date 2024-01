Eintracht Frankfurt schnappt sich Premier-League-Star – und will direkt den nächsten

Eintracht Frankfurt hat sich unmittelbar nach Öffnung des Wintertransferfensters mit Donny van de Beek verstärkt. Die Ausleihe des niederländischen Mittelfeldspielers von Manchester United bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption gab der Fußball-Bundesligist am Neujahrstag bekannt.

„Er passt perfekt zu unserer Spielidee und ist für unsere Mannschaft ein wichtiges Puzzleteil. Er bringt reichlich internationale Erfahrung mit, von der unsere jungen Spieler profitieren werden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Donny strahlt Torgefahr aus und soll vor allem unsere Angreifer in aussichtsreiche Positionen bringen.“

Van de Beek wechselt von Manchester nach Frankfurt

Van de Beek, 26 Jahre alt und bei Ajax Amsterdam ausgebildet, war im Sommer 2020 nach Manchester gewechselt. Für United lief der 19-malige Nationalspieler in 62 Pflichtspielen auf, zwischenzeitlich spielte er leihweise für den Ligarivalen FC Everton.

Darüber hinaus will offenbar auch der ehemalige Bundesliga-Stürmer Sasa Kalajdzic zu Eintracht Frankfurt wechseln. Der 26 Jahre alte Österreicher habe sich trotz anderer Interessenten für einen Transfer zum hessischen Bundesligisten entschieden, meldete die „Bild“-Zeitung am Sonntag. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über ein Interesse der Eintracht an dem zwei Meter großen Mittelstürmer gegeben.

Sasa Kalajdzic könnte von Wolverhampton kommen

Kalajdzic war 2022 nach drei Jahren in Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League gewechselt. Dort kam der österreichische Nationalspieler allerdings in dieser Saison erst zu elf Kurzeinsätzen, zumeist wurde er eingewechselt. Dabei gelangen Kalajdzic zwei Tore. Offen ist noch, ob der Offensivspieler zunächst auf Leihbasis nach Hessen kommen könnte und ob sich die Klubs bereits auf eine Ablöse geeinigt haben.

Bei der Eintracht ist nach dem Abgang des Franzosen Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer in dieser Saison bislang Omar Marmoush mit sieben Treffern bester Bundesliga-Torschütze. Der im Sommer von Hertha BSC verpflichtete Jessic Ngankam enttäuschte dagegen zumeist und ist noch ohne Bundesliga-Tor für Frankfurt. Er gilt daher Berichten zufolge als möglicher Kandidat für eine Ausleihe. (ms/sid/dpa)