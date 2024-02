Eintracht Frankfurt holt Schweizer Talent (20) für stattliche Ablösesumme

Eintracht Frankfurt sichert sich ein Abwehrtalent aus der Schweiz. Der Verteidiger bringt schon einiges an Erfahrung mit.

Frankfurt hat den Schweizer Aurèle Amenda für die neue Saison verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von BSC Young Boys, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Amenda unterzeichnete demnach einen Vertrag bis 2029.

Eintracht Frankfurt holt Aurèle Amenda aus Bern

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bis zu 10 Millionen Euro betragen.

Der 1,97 große Innenverteidiger hat seine Ausbildung beim 16-fachen Schweizer Meister in Bern absolviert, wo er mit 18 Jahren sein Debüt in der höchsten Spielklasse gab. Auch international stand der U21-Nationalspieler Amenda bereits in der Champions League in vier Partien auf dem Platz.

„Aurèle ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. (lg/dpa)