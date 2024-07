Einigung schon erzielt: Bayern-Verteidiger vor Wechsel in die Premier League

Noussair Mazraoui vom FC Bayern München steht laut eines Medienberichts kurz vor einem Wechsel zu West Ham United. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben die Münchner eine Einigung mit dem Premier-League-Klub erzielt.

Demnach belaufen sich die Transfergebühren auf 15,5 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Rekordmeister. Allerdings müssten noch weitere finanzielle Details zwischen beiden Klubs geklärt werden, hieß es weiter. Auch Manchester United sei weiter am marokkanischen Rechtsverteidiger interessiert.

Mazraoui wechselte im Sommer 2022 ablösefrei nach München und kam seitdem 55 Mal zum Einsatz. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 30 Millionen Euro. (dpa/mg)