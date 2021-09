Der kasachische Nationalspieler Ruslan Valiullin ist positiv auf Doping getestet worden. Das teilte sein Verein Tobol Kostanay mit. Demnach wurde der Spieler im Qualifikationsspiel zur Conference League am 12. August gegen MSK Zilina positiv getestet.

Da die positive Probe aber erst am 2. September bekannt wurde, spielte Valiullin noch in der WM-Qualifikation für sein Land und erzielte am 1. September beim 2:2 gegen die Ukraine beide Treffer. In den weiteren Spielen stand er nicht mehr im Aufgebot.

Auf welches Mittel Valiullin positiv getestet wurde, ist nicht bekannt. Es werde eine interne Untersuchung geben, wie der Stoff in sein Blut gekommen sei, schrieb sein Klub. Valiullin glaubt, dass der positiven Test mit „einigen Vitminen“ zusammenhängen könnte. Das teilte der Generalsekretär des kasachischen Verbandes, Asamat Aitchoschin, der russischen Staatsagentur Ria Novosti mit.

Ein einzelner Dopingfall im Team hat laut UEFA-Reglement keine Auswirkung auf die Spielwertung. (dpa/seb)