Langweilig wird ihm nicht. Seit einem halben Jahr ist Zlatan Bajramovic (45) nicht mehr nur Co-Trainer des Zweitligisten Karlsruher SC, sondern zudem Assistent bei der bosnischen Nationalmannschaft. Vor dem Duell mit der DFB-Elf am Samstag spricht der gebürtige Hamburger und langjährige St. Pauli-Profi Bajramovic in der MOPO über die Zusammenarbeit mit HSV-Legende Sergej Barbarez, die Entwicklung von Nationalkeeper Nikola Vasilj, den Aufstieg „seines“ FC St. Pauli – und erklärt, warum HSV-Profi Dennis Hadzikadunic in Bosniens Auswahl derzeit außen vor ist.