„Eine der schlechtesten Mannschaften Europas“: Barca kann Titel abschreiben

Der FC Barcelona und DFB-Kapitän Ilkay Gündogan verlieren in Spanien das Ziel erfolgreiche Titelverteidigung immer mehr aus den Augen.

Die Mannschaft von Trainer Xavi musste sich am 17. Spieltag beim FC Valencia mit einem 1:1 (0:0) begnügen und büßte damit zwei weitere Zähler ein. Die Führung des Meisters durch den Portugiesen Joao Felix (55.) glich Hugo Guillamon (70.) aus.

Gündogan stand ebenso in der Startelf wie Bayern Münchens ehemaliger Torschützenkönig Robert Lewandowski. Verletzt fehlte dagegen weiter Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen. Am Spieltag zuvor hatte Barcelona daheim gegen Spitzenreiter FC Girona 2:4 verloren.

Barcelona offensiv zu ungefährlich

Gerade offensiv lässt Barcelona zu viel Torchancen ungenutzt. „Wir sind wohl eine der schlechtesten Mannschaften Europa, was die Effektivität angeht“, sagte Trainer Xavi frustriert. Dass er damit nicht unrecht hat, belegt die „Marca“. In Sachen Effektivität liegt Barca im Vergleich mit anderen Mannschaften aus den Top-Fünf-Ligen auf Platz 58. Aus bisher 275 Abschlüssen seien 31 Tore resultiert. Man braucht also knapp neun Chancen für einen Treffer. Überraschungs-Tabellenführer Girona trifft dagegen alle fünf Schüsse.

Mit der Niederlage von Barcelona können die Rivalen am Sonntag bzw. Montag ihren Vorsprung ausbauen. Sollte Real Madrid sein Heimspiel gegen den FC Villarreal ebenso gewinnen wie das Überraschungsteam FC Girona gegen Deportivo Alaves, lägen die beiden Klubs schon sieben und neun Punkte vor den Katalanen, die zumindest in der Champions League unter der Woche als Gruppensieger in die K.o.-Runde eingezogen waren. (ms/dpa)