Erste Barcelona-Pleite unter Xavi – Real Madrid enteilt

Der FC Barcelona hat sich vor einigen Wochen von Ronald Koeman getrennt und Vereins-Legende Xavi als neuen Trainer installiert. Bisher schien sich die Mannschaft zu stabilisieren und auf einem guten Weg zu sein. Nun gab es den ersten Dämpfer.

Der FC Barcelona hat unter dem neuen Trainer Xavi einen herben Rückschlag für die Aufholjagd in La Liga hinnehmen müssen. Im mittlerweile dritten Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie verloren die Katalanen am Samstag gegen Betis Sevilla mit 0:1 (0:1). Juanmi (79.) traf spät ins Tor des Rekord-Pokalsiegers. Zuvor hatte es unter Xavi in der Liga zwei Siege in Serie für die „Blaugrana“ gegeben.

Real Madrid und FC Sevilla an der Tabellenspitze enteilt

Der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid beträgt bereits 16 Punkte. Die Königlichen gewannen am Abend das Topspiel beim Überraschungs-Dritten Real Sociedad San Sebastian 2:0 (1:0) und liegen nun schon acht Zähler vor dem FC Sevilla, der ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Vinicius Junior (47.) und der Ex-Frankfurter Luka Jovic (57.) trafen für Madrid. Mittelfeldspieler Toni Kroos wurde in der 81. Minute ausgewechselt.

Barcelona um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen ist auf Platz sieben dagegen weit von den Champions-League-Rängen entfernt. Die Katalanen haben vor allem mit einem schwachen Saisonstart und dem Abgang von Superstar Lionel Messi zu kämpfen. Zudem plagen den Klub schwere finanzielle Probleme. (SID)