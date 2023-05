Ein Toter und über 200 Verletzte nach Meisterfeier in Neapel

Während der Feierlichkeiten für den errungenen Scudetto der SSC Neapel mussten insgesamt 203 Personen medizinisch versorgt werden, darunter auch drei leicht verletzte Polizisten.

Stichwunden, Hand- oder Augenverletzungen durch explodierende Feuerwerkskörper, Knochenbrüche und Verletzungen durch Unfälle oder Stürze wurden nach Angaben der Behörden in Neapel behandelt. Zudem gab es Menschen mit Panikattacken und Asthmaanfällen durch Rauchinhalation.

Jubelnder Empfang bei Ankunft in Neapel

Rettungseinheiten waren die ganze Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Meisterparty in der Vesuvstadt ging weiter, als die Mannschaft am Freitagnachmittag aus Udine zurückkehrte. Jubelnde Fans warteten auf dem Flughafen Neapel Capodichino auf die Rückkehr des Teams um den erfolgreichen Coach Luciano Spalletti. Ausgiebig gefeiert wurde Torjäger Victor Osimhen.

Zuvor war bereits ein Mann in der Party-Nacht am Donnerstag erschossen worden. In Neapel feierten Hunderttausende auf den Straßen nach dem 1:1 des SSC Neapel in Udine den dritten Triumph in der Serie A und den ersten nach 33 Jahren. (sid/dpa/dv)