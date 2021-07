Real Madrids Präsident Florentino Pérez gerät wegen des Auftauchens von Audioaufnahmen aus dem Jahr 2012 immer stärker unter Druck.

Am Mittwoch berichteten spanische Medien von weiteren Audiofiles, in denen der Real-Boss auch über den einstigen Superstar Cristiano Ronaldo und Ex-Coach Jose Mourinho ablästerte.

Real Madrid: Präsident Pérez lästert über Cristiano Ronaldo und José Mourinho

CR7 sei „verrückt“, meinte Pérez: „Dieser Typ ist ein Trottel, ein Kranker. Ihr denkt, dass dieser Kerl normal ist, aber das ist er nicht.“ Bei Mourinho prangerte Perez an, dass dieser ein „fürchterliches Ego“ habe, er sei ein „Idiot“ und „abnormal“. Zuvor hatte Pérez auch schon in den Aufnahmen, die das Onlineportal El Confidencial in Umlauf gebracht hatte, über Reals Stürmer-Ikone Raul und Torwart-Star Iker Casillas gelästert.

Pérez vermutete bereits am Dienstag, dass die Veröffentlichungen nur dem Zweck dienten, ihn wegen seiner Super-League-Pläne zu diskreditieren. Der Real-Boss hatte mit seinen hochfliegenden Plänen – ebenso wie elf weitere Top-Klubs aus Spanien, Italien und England – Schiffbruch erlitten

Zuletzt hatte er betont, dass das Super-League-Projekt zurzeit nur auf „Stand-by“ gelegt worden sei. Der Klub-Chef will nun rechtliche Schritt gegen das Medium prüfen. (sid/hoe)