Ein Jahr nach Herzstillstand: Christian Eriksen auf Wunschliste dieses Topklubs

Vergangene Woche gab Manchester United bekannt, dass mit Erik ten Hag der Nachfolger für Ralf Rangnick feststeht, der bis zum Saisonende noch für United an der Seitenlinie stehen wird. Noch-Ajax-Coach ten Hag schmiedet im Hintergrund aber schon am Kader der Red Devils für die neue Saison. So soll mit Christian Eriksen ein bekanntes Gesicht auf der Wunschliste stehen.

Dies berichtet die englische „Daily Star“. Der dänische Nationalspieler steht noch bis Saisonende bei seinem aktuellen Klub Brentford unter Vertrag und ist daher im Sommer ablösefrei.

Allerdings soll auch Antonio Conte, momentan Trainer bei Eriksens Ex-Klub Tottenham, laut dem Bericht Interesse an einer Rückholaktion in den Norden Londons haben. Eriksen empfiehlt sich seit Wochen durch starke Auftritte im Trikot der Bees aus Brentford für höhere Aufgaben.

Nach Herzstillstand: Eriksen trainierte schon unter ten Hag

Ob der 30-Jährige Mittelfeld-Star seine Schuhe künftig für seine alte Liebe Tottenham oder den strauchelnden Riesen Manchester United schnüren wird, kann nur spekuliert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Tod seines Sohnes: Ronaldo trifft, kann sich aber nicht freuen

Ein Ass im Ärmel besitzen die Red Devils allerdings: Eriksen, der bekanntlich im vergangenen Sommer einen Herzstillstand während des EM-Spiels seiner Dänen gegen Finnland erlitt, absolvierte einen Teil seines Reha-Trainings unter ten Hag bei Ajax Amsterdam, ebenfalls ein Ex-Klub von Eriksen. Der künftige Trainer von Manchester United soll angetan gewesen sein und könnte bereits gute Beziehungen zum Dänen hergestellt haben.