„Ein Individuum ohne Respekt!“ PSG-Star Neymar sorgt mit Skandalparty für Ärger

PSG-Star Neymar soll seine Nachbarn im Pariser Vorort Bougival angeblich regelmäßig mit Partys belästigen. Das berichtet die französische Sportzeitung „L’Équipe“. Über mehrere Stunden soll lautstark in seiner Wohnung gefeiert worden sein, werden gleich mehrere Nachbarn des 39-Jährigen zitiert – und unter anderem auch der Bürgermeister der Gemeinde.

Seit der 0:1-Heimpleite im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Bayern sei Neymar demnach bereits zweimal negativ aufgefallen. Im Fokus aber stehe die lautstarke Party in seiner Wohnung anlässlich seines Geburtstages am 5. Februar. Es sei nicht die erste Lärmbelästigung von Neymar gewesen. „Manche dieser Partys haben 48 Stunden gedauert“, wird eine etwa 600 Meter entfernt lebenden Rentnerin von der führenden Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ zitiert.

Bürgermeister ist empört über Verhalten des Superstars

Kein Wunder also, dass der Superstar in seiner Nachbarschaft nicht gerade gut anzukommen scheint. „Es ist ein Individuum ohne Respekt! Er hat Zelte mitgebracht, ein Orchester, ein ganzes Soundsystem. Ich wohne gegenüber und meine Fenster haben gewackelt“, beschwert sich der Bürgermeister der Gemeinde, Luc Wattelle, in dem Bericht ebenso.

Zuvor haben bereits andere bekannte Persönlichkeiten in der Gemeinde gelebt – Ronaldinho beispielsweise sei aber ein sehr umgänglicher Nachbar gewesen, erinnert sich der Bürgermeister: „Neymar haben wir noch nie gesehen, er ist wie ein Geist.“

Nach der Aufforderung von Mitspieler Kylian Mbappé, nach dem verlorenen Hinspiel gegen die Bayern „gesund zu essen und genug zu schlafen“, um im Rückspiel weiterzukommen, ist das sicher nicht gerade ein Auftritt, den sich seine Teamkollegen von Neymar erhofft hatten.