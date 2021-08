Ein BVB-Star fand’s zum Gähnen: Dortmund erholt sich nach Doppel-Schock

Einwechselspieler Mahmoud Dahoud gähnte schon in der Nachspielzeit entspannt, Trainer Edin Terzic plauderte gelöst mit Kapitän Marco Reus und Abwehrroutinier Mats Hummels, und das restliche Starensemble von Borussia Dortmund schlenderte im Plausch mit Mit- und Gegenspielern gemütlich richtig Kabine.

Nach dem ungefährdeten 3:1 (1:1)-Erfolg des BVB gegen den FC Augsburg war die Erleichterung bei den Westfalen über den gestoppten Negativlauf von zuvor drei Spielen ohne Sieg deutlich spürbar.

Trotz Haaland-Fehltritt: BVB siegt souverän gegen Augsburg

„Solch ein Sieg ist natürlich schöner als die Ergebnisse in der vorigen Woche“, fasste Mittelfeldspieler Julian Brandt am Sky-Mikrofon die Stimmung im Lager des Vizemeisters zusammen.

Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und Felix Uduokhai (75., Eigentor) erzielten die Treffer des BVB, der damit auch Revanche für die Niederlage im Hinspiel (0:2) nahm. Erling Haaland verschoss zudem einen Handelfmeter (21., nach Videobeweis). Es war bereits der dritte Elfmeter in Folge, den der BVB vergab. Ex-HSV-Stürmer Andre Hahn (10.) hatte Augsburg in Führung gebracht.

Brandt lobt BVB-Einstellung nach dem Gegentreffer: „Gute Reaktion“

Brandt monierte zwar den „unnötigen Gegentreffer, durch den wir wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten“, war aber mit der „guten Reaktion“ nach dem 0:1 und Haalands Fehlschuss zufrieden. Auch die vorerst ausgebügelte Schwäche seines Teams bei Standardsituationen freute den 24-Jährigen: „Ein Mittel gegen Gegentore nach Standards ist auch, keine Standards zuzulassen. Das haben wir im Training angesprochen und ist uns auch gelungen.“

Der BVB begann schwungvoll. Gegen tief stehende Gäste kombinierten die Dortmunder schnell und kamen so immer wieder gefährlich vor Augsburgs Tor. Sancho (7.), Brandt (8.) und Haaland (9.) ließen die ersten Gelegenheiten aber ungenutzt.

Nach Augsburger Führung: Aluminium-Pech für Haaland

Der FCA zeigte sich deutlich effektiver und ging mit dem ersten seiner zwei Torschüsse in der ersten Halbzeit in Führung. Hahn hatte erstaunlich viel Platz im Strafraum des BVB und ließ Torhüter Marwin Hitz keine Chance. Der Ex-Augsburger ersetzte den angeschlagenen Stammkeeper Roman Bürki, der zuletzt in der Kritik stand.

Dortmund zeigte sich von dem Rückstand nur kurz geschockt und spielte weiter munter nach vorne. Nach einem Handspiel von Iago bot sich Torjäger Haaland die große Chance zum Ausgleich, doch der Norweger hämmerte den Elfmeter nur an die Latte.

Eigentor von Uduokhai besiegelt Augsburger-Niederlage gegen Dortmund

Dennoch blieben die Schwarz-Gelben am Drücker, Augsburg beschränkte sich fast ausschließlich auf Defensivarbeit. Haaland scheiterte per Kopf an Torhüter Rafal Gikiewicz (23.), Delaney machte es einer Freistoß-Flanke von Reus drei Minuten später besser.

Das Bild änderte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Die Gastgeber liefen an und suchten nach Lücken im FCA-Bollwerk. Entlastungsangriffe bildeten die Ausnahme.

Die Führung des BVB war die logische Folge. Nach einem schönen Pass von Raphael Guerreiro blieb Sancho frei vor Gikiewicz eiskalt. Gäste-Trainer Heiko Herrlich reagierte mit einem Dreier-Wechsel auf den Rückstand (65.) und seine Mannschaft wurde nun etwas mutiger. Doch dann lenkte Uduokhai eine Haaland-Hereingabe ins eigene Netz. (mp/sid)