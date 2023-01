Eigentor aus 48 Metern! Stuttgart-Profi mit Pokal-Blackout

Kurioses Missgeschick: Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart hat beim DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn nach Verbandsangaben einen unfreiwilligen Rekord-Treffer erzielt.

Der 25 Jahre alte Verteidiger erzielte am Dienstag „das Eigentor aus der größten Distanz in der Geschichte des DFB-Pokals“, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend auf seinem englischen Twitterkanal schrieb.

Mavropanos wollte den Ball zu seinem Torwart zurück spielen

Nach einem Einwurf von Waldemar Anton wollte Mavropanos in der vierten Minute zu Torhüter Florian Müller passen, schoss den Ball aber zum 0:1 ins Tor. Die Distanz betrug nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky 48,1 Meter.

Der Blackout des Abwehrspielers aus Griechenland mündete für die Schwaben aber nicht in einer Tragödie. Späte Treffer durch Gil Dias (86.) und Serhou Guirassy (90.+5) sorgten noch für einen 2:1-Sieg der Gäste, mit dem der VfB Stuttgart das Viertelfinale erreichte.