Eigener Trainer verhöhnt Ex-Leipzig-Star wegen Elfmeter: Spieler reagiert

Angreifer Ademola Lookman von Atalanta Bergamo hat nach seinem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (1:3) enttäuscht auf die heftige Kritik von Trainer Gian Piero Gasperini reagiert. „Auf diese Weise herausgegriffen zu werden, tut weh und gibt mir das Gefühl, nicht respektiert zu werden“, schrieb der ehemalige Leipziger nach dem Aus in der Königsklasse.

Lookman, der Bergamo im Mai mit einem Dreierpack im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen zum Titel geführt hatte, verschoss am Dienstag beim Stand von 1:3 gegen Brügge einen Elfmeter, die erhoffte Aufholjagd blieb aus.

Atalanta Bergamo: Gian Piero kritisierte Ademola Lookman

Nach dem Spiel wurde Lookman von seinem Trainer öffentlich angezählt. „Ademola Lookman ist einer der schlechtesten Elfmeterschützen, die ich je gesehen habe. Er wollte schießen, weil er vorher schon ein Tor erzielt hatte. Er hat den Ball genommen, obwohl Retegui und De Ketelaere zur Verfügung standen. Ich mag nicht, was Lookman getan hat“, sagte Gasperini.

Lookman sah sich daher am Mittwoch zu einer Stellungnahme veranlasst. „Ehrlich gesagt musste ich in diesem Verein viele schwierige Momente bewältigen. Meistens habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich zuerst die Mannschaft schützen musste“, schrieb er und fügte an: „Die Person, die für die Elfmeter zuständig war, hat mich gebeten, diesen Elfmeter zu schießen, und ich habe meine Verantwortung übernommen, um meinem Team zu helfen.“

Lookman (27) spielt seit August 2022 für Bergamo, sein Vertrag läuft im Juni 2026 aus. In der aktuellen Saison hat er in 28 Spielen 15 Tore erzielt. (aw/sid)