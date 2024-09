„Du warst ein König“: Trauer um italienischen WM-Helden

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den verstorbenen ehemaligen WM-Torschützenkönig Salvatore „Totò“ Schillaci mit emotionalen Worten gewürdigt. „Du warst ein großer König, der aus dem Volk kam, und du hast trotz deiner Größe die Bodenhaftung behalten“, sagte Infantino, der als Kind italienischer Gastarbeiter in der Schweiz aufwuchs.

Infantino, der bei der WM 1990 20 Jahre alt war, erinnerte an den Jubel des Italieners. „Der große Augenaufschlag nach dem Tor. Wie er mit erhobenen Armen davon sprintete. Dieser Frühling, der eine Karriere von Palermo bis in die Ewigkeit definierte“, sagte er: „Wach auf, wo immer du bist. Lauf. Und in der Zwischenzeit summen wir das Lied dieser FIFA-Weltmeisterschaft vor uns hin: ‚Magische Nächte‘ – und das waren sie“.

Schillaci starb an Darmkrebs

Der aus Sizilien stammende Schillaci hatte bei der WM 1990 im eigenen Land sechs Tore für Italien erzielt. Weder vor noch nach dem Turnier war ihm ein vergleichbarer Lauf im Nationaltrikot gelungen. Am Mittwoch war er im Alter von 59 Jahren in einem Krankenhaus in Palermo an Darmkrebs gestorben.

Infantino zitierte zum Abschied auch aus dem WM-Song „Un’estate italiana“ von Gianna Nannini und Edoardo Bennato, in dem vom großen Traum eines kleinen Kindes die Rede ist. „Es war kein Märchen, es war dein Märchen. Damals wussten sie es nicht, aber sie hatten es für dich geschrieben“, so Infantino.