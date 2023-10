„Drücken Manu die Daumen“: Gündogan hofft auf schnelle DFB-Rückkehr von Neuer

Kapitän Ilkay Gündogan sieht die Nationalmannschaft nach der USA-Reise auf einem guten Weg. „Uns war im Vorfeld klar, dass die Kurve nicht nur bergauf zeigen kann und es auch schwierige Spiele geben wird“, sagte der 32-Jährige nach dem 2:2 am Mittwoch in Philadelphia gegen Mexiko. „Wir sind in einem Lernprozess nach wie vor. Wir wissen, dass wir an einigen Schrauben drehen müssen“, bilanzierte Gündogan.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn vor dem Spiel auch zu seinem Kapitän für die Heim-EM im kommenden Sommer ernannt. Mit dem langjährigen Amtsinhaber Manuel Neuer (37), der seit über zehn Monaten nach einem Beinbruch ausfällt, aber jetzt kurz vor dem Comeback im Tor des FC Bayern München steht, habe er jetzt keinen Kontakt gehabt.

Ilkay Gündogan wünscht Neuer schnelles Comeback

„Wir drücken Manu alle die Daumen, dass er schnell fit wird, dass er so schnell wie möglich und so gut wie möglich wieder zurückkommt, weil einen Manuel Neuer in Topform könnte jede Weltklassemannschaft gebrauchen“, äußerte Gündogan: „Der Austausch mit Manu war für mich persönlich immer top. Da gibt es von beiden Seiten kein Problem. Wenn er irgendwann wieder zurückkommt, schauen wir, wie es weitergeht.“