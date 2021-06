Druck auf die Bayern: Leipzig siegt in Freiburg

Leipzig konnte mit einem souveränen 3:0-Sieg in Freiburg die Tabellenspitze erobern. Die Sachsen rutschten nun mit 53 Punkten nach ihrem sechsten Bundesliga-Sieg in Folge zwischenzeitlich auf Platz eins der Tabelle. Doch die Bayern schlugen beim 4:2 gegen den BVB zurück.

Die erste Halbzeit im Duell zwischen Freiburg und Leipzig fällt nicht durch viele Highlights auf. In einer ereignisarmen ersten Hälfte gelingt es den Leipzigern durch einen bösen Fehlpass vom Freiburg-Keeper Müller dennoch in Führung zu gehen. In der 41. Minute ist es Christopher Nkunku der nach einem Querpass von Poulsen den Ball nur noch einschieben muss.

3:0 in freiburg: RB Leipzig erobert Bundesliga-Tabellenspitze

In der 64. Minute erhöht Sörloth nach Vorspiel von Kampl zunächst auf 2:0, bis Forsberg in der 79. Minute den Deckel drauf machen kann.

Am Mittwoch geht es für Leipzig in der Champions League zunächst zum Rückspiel gegen Liverpool, bevor die Truppe von Julian Nagelsmann am Sonntag zu Hause auf Eintracht Frankfurt trifft.

Die Moral in der Mannschaft scheint jedenfalls für die zukünftigen Aufgaben gewappnet zu sein. „Ich bin sehr stolz teil des Teams zu sein“, sagte Kevin Kampl nach dem Spiel. „Haben mit so viel Herz und Leidenschaft gespielt.“, so der 30-Jährige. Eine Einstellung, die Leipzig zumindest zur zwischenzeitlichen Tabellenführung verholfen hat.