Droht Manchester United ein Ausschluss aus der Champions League?

Kommende Saison könnte Manchester United aus der Champions League ausgeschlossen werden, falls Sir Jim Ratcliffe tatsächlich den englischen Klub übernimmt. Das berichtet die britische „Sun“ und bezieht sich dabei auf eine neue Regelung der UEFA.

Ratcliffe werde vermutlich 25 Prozent der Anteile des Klubs übernehmen, heißt es in dem Bericht. Bislang befindet sich Manchester United noch im Besitz der Familie Glaser, die den Verein 2008 im Wert von fast 800 Millionen Pfund gekauft hat. Das Problem: Für Ratcliffe wären die Anteile an den „Reds“ nicht die einzigen im Fußball – er ist bereits Eigentümer des französischen Klubs OGC Nizza.

Champions League: Nizza und Manchester im direkten Duell?

Falls die Übernahme stattfindet, müsse Manchester United daher um die Teilnahme in der Königsklasse bangen, schreibt die „Sun“. Hintergrund: Die neue UEFA-Regel für Multi-Klub-Besitzer, wonach nur ein Verein eines Besitzers an der Champions League teilnehmen und der andere höchstens Conference League spielen darf. Bei einer sportlichen Qualifikation beider Vereine dürfe demnach der besserplatzierte Klub in der Königsklasse antreten, während der andere von dem Wettbewerb ausgeschlossen ist.

Da Nizza in Frankreich derzeit Tabellenzweiter ist und nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Paris St. Germain steht, scheint eine direkte Champions-League-Qualifikation zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich wahrscheinlich. In Frankreich berechtigen die ersten beiden Tabellenplätze zur direkten Qualifikation für die Königsklasse, der Tabellendritte kämpft in den Playoffs.

Das könnte Sie auch interessieren: PSG zahlt 80 Millionen für Zwei-Tore-Stürmer

In England hingegen ist Manchester United aktuell nur Tabellensechster, Stadtrivale Manchester City thront an der Spitze. In der Premier League qualifizieren sich die ersten drei Plätze direkt für die Champions League und der Viertplatzierte spielt die Qualifikationsrunde – momentan sind das fünf Punkte vor Manchester United.