Dreimal Alu-Pech! Teutonia verzweifelt bei erster Heim-Pleite

Nehmerqualitäten bewies Teutonia – nur Punkte gab’s dafür keine. Beim 2:3 gegen Hannover 96 II stand den Ottensern gleich dreimal das Aluminium-Gestänge im Weg – ein herber Rückschlag im Titelkampf.

Wie schon zuletzt beim 2:2 in Oldenburg holte Teutonia einen 0:2-Rückstand auf, den Lars Gindorf (11., 14./FE) mit seinem Doppelschlag zugunsten der Gäste verursacht hatte. Keine Viertelstunde später stand es an der Hoheluft allerdings 2:2, weil Fabian Istefo (19.) aus kurzer Distanz verkürzt und Gazi Siala (22.) per Kopf ausgeglichen hatte – ein furioser Auftakt vor 312 Zuschauer:innen.

Hannover 96 II besiegt Teutonia an der Hoheluft

„Die Mannschaft hat wieder gezeigt, dass ein 0:2 kein Problem für sie sein muss”, resümierte Teutonen-Coach Dominik Glawogger, bemängelte jedoch: „Nach dem 2:2 hatten wir nicht genug Spielkontrolle, um das Momentum zu nutzen.”

So fingen sich die Niedersachsen wieder, gingen durch einen Kopfball von Marin Popovic (54.) erneut in Führung – und hatten fortan das Alu-Glück gepachtet. Siala (56.) brachte den Ball an 96-Keeper Toni Stahl vorbei, geriet dabei aber ins Straucheln, so dass die Kugel an den Pfosten rollte. Joker Serkan Dursun (69.) scheiterte an der Latte – und auch der Schuss von Istefo (77.) krachte ans Quergestänge. „Vielleicht wollten wir es zu sehr mit der Brechstange erzwingen”, kommentierte Glawogger: „Dann fehlt die gewisse Lockerheit, auch noch mal einen Haken zu machen.”

Weil nach dem Alu-Trio Tjorben Uphoff (78.) den Ball freistehend übers Tor setzte und Ole Wohlers (90.+3) in Hannovers Torwart Stahl seinen Meister fand, mussten die Teutonen schließlich nach vier Auftaktsiegen ihre erste Heimniederlage verbuchen. „Das Ergebnis ist sehr enttäuschend für uns”, befand Glawogger, dessen Mannschaft vor dem Auftritt am Samstag in Jeddeloh auf Platz fünf zurückgefallen ist.