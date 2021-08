Borussia Dortmund wurde seiner Favoritenrolle im DFB-Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden gerecht. Mit 3:0 (2:0) erledigte der BVB seine Pflichtaufgabe im Stile einer Spitzenmannschaft. Erling Haaland erzielte einen Dreierpack und schoss den Gegner im Alleingang ab.

In der 26. Minuten eröffnete Erling Haaland den Torreigen des BVB. Nach klasse Vorarbeit von Marco Reus spitzelte der Norweger den Ball an der Wiesbadener Verteidigung vorbei. Bei seinem Abschluss hatte Torhüter Florian Stritzel keine Chance. Fünf Minuten später legte der Wunderstürmer selbst per Elfmeter nach (31.). Zuvor war der 21-Jährige im Strafraum selbst zu Fall gebracht worden.

DFB-Pokal: Borussia Dortmund feiert klaren Sieg in Wiesbaden

Nach der Pause blieb der BVB die spielbestimmende Mannschaft. Die Wiesbadener bemühten sich, Druck auf die Schwarz-Gelben aufzubauen, was allerdings Räume für Haaland und seine Kollegen öffneten. In der 51. Minute schnürte der Blondschopf den Hattrick. Giovanni Reyna hatte ihn mit einem tollen Pass die Möglichkeit gegeben, alleine auf das Tor von Keeper Stritzel zuzulaufen. Einen Beinschuss konnte der Schlussmann noch abwehren, doch den Abpraller versenkte Haaland im Netz. Beim 3:0 blieb es dann auch bis zum Schluss.

In den drei späten DFB-Pokal-Spielen des Samstags gab es die nächste Überraschung. Regionalligist SV Babelsberg 03 warf die SpVgg Greuther Fürth nach Elfmeterschießen mit 5:4 aus dem Wettbewerb. Der FC St. Pauli kämpfte sich mit einem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg in die nächste Runde. Die Kiezkicker hatten einige Probleme mit der Mannschaft von Ex-HSV-Trainer Christian Titz. Am Ende gab die effizientere Chancenverwertung den Ausschlag. Im Süd-Gipfel bezwang der 1. FC Nürnberg den SSV Ulm 1846 mit einem knappen 1:0.