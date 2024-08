Yamals Vater nach Messer-Angriff stabil –Verdächtiger auf der Flucht

Nach dem Messer-Angriff auf Lamine Yamals Vater sind drei Personen festgenommen worden. Das teilte die örtliche Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit. Zudem sei man noch auf der Suche nach einer vierten verdächtigen Person.

Yamals Vater Mounir Nasraoui war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der katalanischen Stadt Mataro, etwa 30 Kilometer nördlich von Barcelona, niedergestochen worden. Er wurde umgehend in das Krankenhaus Can Ruti eingeliefert. Zwischenzeitlich sei der Zustand von Nasraoui ernst gewesen, mittlerweile soll er stabil sein. „Danke für Euren Zuspruch, mir geht es schon besser, eine Umarmung an alle“, schrieb er am Donnerstagnachmittag auf Spanisch in einer Instagram-Story.

Lamine Yamals Vater wurde während der EM bekannt

Im Netz kursieren Videos, die angeblich einen Streit des Vaters mit drei Personen auf offener Straße zeigen, der durch das Eingreifen von Polizeikräften beruhigt werden konnte. Es wird gemutmaßt, dass dies der Auslöser für den Angriff gewesen ist. Ob das Video echt ist und es sich tatsächlich um Nasraoui handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympia 2040: Tragen Berlin und Hamburg die Spiele gemeinsam aus?

Der Vater des Europameisters sowie Yamals Großmutter leben in Rocafonda, einem Stadtteil von Mataro, in dem auch der 17-Jährige aufwuchs. Seine Tore feiert der Youngster, indem er mit seinen Händen eine „304“ zeigt, die Postleitzahl des Viertels.

Nasraoui wurde während der Europameisterschaft durch seine Präsenz in den sozialen Medien bekannt, in denen er immer wieder seine Unterstützung für das Ausnahmetalent zeigte. (aw/sid)