Draxler vor Rückkehr in die Bundesliga?: Wilde Gerüchte um Messi und Ramos in Paris

Nach der Entlassung von Trainer Thomas Tuchel hat Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino verpflichtet. Demnach steht Julian Draxler unter Pochettino auf der Abschussliste und spielt keine Rolle mehr bei den Parisern.

Wie der „Kicker“ berichtet, sollen neben Draxler (27) auch sein deutscher Teamkollege Thilo Kehrer sowie Leandro Paredes, Idrissa Gueye und Ander Herrera keine Rolle mehr in den Planungen des Argentiniers spielen. Laut „France Football“ soll es aber für Draxler genügend Interessenten geben. So ist der FC Arsenal unter anderem interessiert. Aber auch aus der Bundesliga soll Draxler das Interesse geweckt haben.



Bundesligisten sind an Julian Draxler interessiert

Sowohl Hertha BSC und Bayer Leverkusen zeigten sich vom Nationalspieler nicht abgeneigt. „Wir haben ein paar Ideen, die wir versuchen umzusetzen“, hatte Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler erst kürzlich im „Doppelpass“ bei Sport1 gesagt. Um für Draxler noch eine Ablösesumme zu bekommen, müsste ihn PSG bereits im Winter abgegeben, da der Vertrag im Sommer ausläuft.

Barca-Superstar Messi im Sommer nach Paris?

Die wilden Gerüchte über einen Abgang von Superstar Lionel Messi hören nicht auf. Laut Journalist Josep Pedrerol vom spanischen Radiosender „El Larguero“ hat Sergio Ramos in diesem Zusammenhang im Gespräch mit Real-Boss Florentino Pérez eine Bombe platzen lassen - und diesem angeblich mitgeteilt: „Bei Paris haben sie mir erzählt, sie planen ein Team mit mir und Messi.“ Dass Messis Verhältnis zum FC Barcelona nicht mehr zu retten scheint, ist bekannt. Immer mal wieder kamen die Gerüchte auf, dass der Argentinier zu Paris Saint-Germain oder Manchester City wechseln würde. Erst vor kurzem heizte Superstar Neymar die Gerüchteküche ein, er wolle wieder mit seinem alten Teamkollegen zusammen spielen. Dass Neymar aber nicht zu Barcelona wechseln würde, ist auch klar. So will der Brasilianer mit Messi in Paris wieder zusammen spielen.



Entsteht bei Paris ein Star-Ensemble?

Der Vertrag von Argentiniens Superstar läuft im Sommer aus und somit wäre er ablösefrei zu haben. Neben dem sechsfachen Fußballer könnte sich auch Abwehrchef Ramos von Real Madrid hinzugesellen. Ramos lehnte erst vor kurzem ein Vertragsangebot der „Königlichen“ ab und wird immer wieder mit den Parisern in Verbindung gebracht. Wächst da ein Star-Ensemble zusammen?

Eins steht fest: Finanziell jedoch würde ein solches Star-Ensemble auch für Paris Saint-Germain eine Mammut-Aufgabe bedeuten. Ob Neymar seinen Vertrag bis 2020 einhält und Teil des Mega-Teams um Ramos und Messi sein wird, bleibt offen. (fab)