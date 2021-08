Drama pur: Klassenerhalt! Schleusener erlöst FCN in der Nachspielzeit

Der 1. FC Nürnberg bleibt zweitklassig! Das 1:3 beim FC Ingolstadt reichte dem „Club“ nach dem 2:0-Hinspielsieg zum Klassenerhalt. Dramatischer hätte das Relegations-Rückspiel nicht laufen können. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste Fabian Schleusener den FCN!

Die angezeigte Nachspielzeit war schon abgelaufen, da schlug Nürnbergs Torwart Christian Mathenia das Leder noch einmal lang in die Ingolstädter Hälfte, über Patrick Erras gelangte die Kugel zu Schleusener, der diese im Fallen an FCI-Schlussmann Marco Knaller vorbeispitzelte. Irre! Auf so ein furioses Finish hatte zunächst eigentlich nichts hingedeutet.

Nach einer zähen ersten Halbzeit, in der die Nürnberger nach dem 2:0-Hinspielsieg wenig Probleme mit Ingolstadt hatten, deutete nichts darauf hin, dass diese Relegation noch in einem echten Drama enden würde.

Ingolstadt schockt Nürnberg nach der Pause

Doch Ingolstadts brutale Effektivität bei den Standards brachte die Wende. Kutschke (53.), Schröck (62.) und Krauße (66.) trafen allesamt nach Freistößen von Marcel Gaus – und ließen Ingolstadt vom kleinen Fußballwunder träumen. Nürnbergs Interimstrainer Michael Wiesinger wechselte die Stürmer Nikola Dovedan, Michael Frey und Schleusener ein – und seine Mannschaft probierte es mit dem Mut der Verzweiflung. Erst wurde ein Kopfball von Dovedan noch von der Linie gekratzt (81.), dann setzte Frey einen Linksschuss nur Zentimeter neben den Ingolstädter Kasten (86.).

Marcel Gaus bereitete drei Ingolstädter Tore vor, das 1:3 durch Schleusener konnte er aber nicht verhindern. imago images/Eibner Foto:

Nürnberg war erst letztes Jahr aus der Bundesliga abgestiegen

Es folgte die Nachspielzeit – und Schleuseners großer Auftritt. Mit seinem ersten Saisontor rettete der 28-Jährige den Traditionsklub, der erst im letzten Jahr aus der Bundesliga abgestiegen war, vorm Absturz.