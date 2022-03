Drama in Österreich: Fußball-Profi rettet Gegenspieler auf dem Platz das Leben

Plötzlich lag er bewusstlos auf dem Boden: Der frühere Bundesliga-Spieler Georg Teigl hat sich beim Heimspiel des FK Austria Wien am Sonntagabend bei einer Kollision mit einem Spieler des Wolfsberger AC schwer am Kopf verletzt. Nur das beherzte Eingreifen eines Gegenspielers rettete ihm wahrscheinlich das Leben.

Denn der Wolfsberger Verteidiger Luka Lochoshvili war noch schneller als die Sanitäter und griff ohne zu zögern in den Mund des 31-Jährigen. Als er endlich die Zunge erwischte, konnte er so die Atemwege von Teigl wieder freilegen.

Austria Wien: Georg Teigl verschluckt seine Zunge

„Ich glaube, bei allem Sport war das die wichtigste Aktion heute auf dem Platz“, sagte Wolfsbergs Trainer Robin Dutt im Anschluss an die Partie. Austrias Coach Manfred Schmid stimmt ihm zu. „Es war sehr dramatisch. Man kann Lochoshvili nur gratulieren zu seinem Einsatz und vielen Dank sagen.“

Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte der Verein dann am Montag mit. Demnach zog sich Teigl eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch zu. Eine Operation sei nach Vereinsangaben aus aktueller Sicht nicht notwendig.

Das könnte Sie auch interessieren: Video-Wirbel! Kruse zu fair für den Elfer – Freiburg siegt mit Schummel-Srafstoß

Dem 31-jährigen Österreicher, der früher in der Fußball-Bundesliga auch für den RB Leipzig und den FC Augsburg gespielt hat, gehe es den Umständen entsprechend gut. Er werde derzeit in einem Wiener Krankenhaus behandelt. Der FK Austria Wien bedankte sich bei den gegnerischen Spielern, die „die Situation sofort erkannt und Erste Hilfe geleistet haben“. Austrias Siegtorschützen zum 1:0-Endstand am Sonntag, Alexander Grünwald, gab außerdem die Einschätzung des Teamarztes weiter: Demnach habe Lochoshvili Teigl wahrscheinlich das Leben gerettet. (aba)