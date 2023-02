Drama in Österreich: Ex-Nationalspieler auf offener Straße erschossen

In Österreich hat sich am Mittwoch ein Drama ereignet: Laut Polizei tötete ein 46-Jähriger in Wien zuerst einen 43-Jährigen und anschließend sich selbst. Offenbar handelt es sich bei dem Opfer um den österreichischen Ex-Nationalspieler Volkan Kahraman.

Das berichtet die „Bild“. Kahramans Ex-Klub Austria Wien betrauerte den Tod seines ehemaligen Spielers auf Twitter: „Ruhe in Frieden, Volkan.“

Ruhe in Frieden, Volkan. pic.twitter.com/WgjxAScrMo — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 8, 2023

Laut Polizei „deutet alles auf eine Eifersuchtstat hin“. Kahraman und sein Bekannter sollen sich nach einem Streit über eine Frau in einem Café zu einer Aussprache getroffen haben. Beim Verlassen soll der ältere der beiden die tödlichen Schüsse abgefeuert haben.

Volkan Kahraman spielte für Austria Wien und Feyenoord Rotterdam

Kahraman galt einst als großes Talent. Er wechselte nach Stationen in der Jugend von Feyenoord Rotterdam und Excelsior zwischenzeitlich in die Türkei, ehe es ihn zurück nach Österreich zog. Im Jahr 2003 feierte er mit Austria Wien die Meisterschaft und damit seinen größten sportlichen Erfolg. Für die österreichische Nationalmannschaft lief er dreimal auf. Zuletzt trainierte er den Stadtligisten Ostbahn XI.