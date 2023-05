Drama in der Regionalliga: Spieler prallt gegen Pfosten und muss reanimiert werden

Binnen weniger Sekunden gerät der Fußball ganz schnell in den Hintergrund. Am Freitagabend ist die Partie der Regionalliga Südwest zwischen der TSG Hoffenheim II und dem VfR Aalen nach rund einer Stunde abgebrochen worden. Aalens Stürmer Steffen Kienle war gegen den Torpfosten geknallt und hatte offenbar das Bewusstsein verloren. Ein Defibrillator rettete dem 28-Jährigen mutmaßlich das Leben.

Nach Angaben der Hoffenheimer war Kienle bei einem Angriff an den Torpfosten gestoßen und bewusstlos liegen geblieben. Daraufhin wurde die Partie nach 58 Minuten vom Schiedsrichter vorzeitig beendet. Kienle hatte eine Flanke von Verteidiger Leon Volz wohl knapp verpasst und war dem Vernehmen nach mit dem Brustkorb gegen das Aluminium gerauscht.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtet, dass sofort alle Spieler nach Hilfe riefen. „Er hat nicht reagiert und dann haben wir mit der Reanimation begonnen. Glücklicherweise kam er dann sofort wieder“, wird Hoffenheims Mannschaftsarzt Dr. Yannic Bangert in dem Bericht zitiert. Demnach hätte sein Herz durch den Zusammenprall zu flimmern begonnen, mit einem Defibrillator habe man Kienle retten können.

Update zum Zustand von Steffen Kienle:



Er ist stabil und ansprechbar und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus https://t.co/WhXK4ntCuz — VfR Aalen 1921 e.V. (@VfRAalen1921) May 12, 2023

Als Kienle abtransportiert wurde, sei er wieder bei Bewusstsein gewesen, hieß es von Seiten der TSG Hoffenheim. Auch der VfR Aalen selbst beruhigte seine Anhänger und die Angehörigen des Betroffenen. „Er ist stabil und ansprechbar und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus“, schrieb der Verein bei Twitter. Am Samstag gab Aalen weitere Entwarnung. Es gehe Kienle „den Umständen entsprechend gut“, hieß es bei Instagram, er werde aber dennoch ein paar Tage zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben.

Die Partie war daraufhin in Absprache beider Mannschaften und dem Schiedsrichter vorzeitig beendet worden. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest. Während die Bundesliga-Reserve aus Hoffenheim noch Chancen auf den Aufstieg in die Dritte Liga hat, kämpft Aalen derzeit gegen den Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.