Dortmund siegt bei Werder: 2:1! Reus versüßt den Terzic-Einstand

Glücklicher Einstand für Edin Terzic, der nach dem Rausschmiss von Lucien Favre zum Chefcoach von Borussia Dortmund befördert worden ist. Die Westfalen besiegten Werder durch einen Elfmeter, den Marco Reus im Nachschuss verwandelte.

Ausgerechnet Bremens Keeper Jiri Pavlenka, der davor stark gehalten hatte, verursachte den Strafstoß mit seinem ungestümen Einsatz gegen Manuel Akanji. Besonders bitter: Pavlenka wehrte den Schuss von Reus (78.) zunächst ab, doch im Nachsetzen traf der Dortmunder Kapitän zum 2:1.

Dortmund unter Terzic: mehr Spielfreude, glänzender Beginn



Es war ein verdienter Sieg der Borussen, die im ersten Spiel unter Terzic einige Spielfreude an den Tag legten, sich gegen die konzentrierte Bremer Defensive aber auch lange schwer taten. Dabei hatte das Terzic-Debüt glänzend begonnen, als Raphael Guerreiro (12.) Dortmund früh in Führung schoss.

Dortmund siegt trotz Möhwald-Tor für Werder Bremen



Werder kämpfte sich aber ins Spiel zurück und kam nach einem Akanji-Fehlpass, der an das Dortmunder 1:5-Debakel gegen Stuttgart erinnerte, zum Ausgleich: Kevin Möhwald zog aus 24 Metern zum 1:1 ab. Reus sorgte dann jedoch für den Sieg und kommentierte: „Es ist immer wichtig, nach einer brutalen Niederlage mit einem Sieg wiederzukommen. Nach einem Trainerwechsel weiß die Mannschaft auch, dass sie selbst versagt hat. Wir standen in der Pflicht. Hoffentlich haben wir uns in die richtige Spur gebracht.“

Supertalent Moukoko erstmals in Dortmund-Startelf



Terzic selbst betonte die „Einheit“, die seine Mannschaft demonstriert habe: „Auf unsere Reaktion sind wir unheimlich stolz. Wir müssen uns aber weiter verbessern.“ Unter dem neuen Trainer kam das 16-jährige Supertalent Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Startelf-Einsatz und verpasste nach fünf Minuten nur knapp sein erstes Tor.