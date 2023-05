Dortmund rüstet sich für Mega-Party: Das erwartet die Stadt im Fall der Meisterschaft

Die Stadt Dortmund bereitet sich auf ihre größte Party seit mehr als zehn Jahren vor. Im Falle eines Erfolgs der heimischen Borussia am Samstag (15.30 Uhr) über den FSV Mainz, der dem Klub die neunte Meisterschaft bescheren würde, ist am Tag danach ein vierstündiger Autokorso durch die Revierstadt geplant. Startpunkt um 12.09 Uhr soll das Gelände der Westfalenhütte sein.

Zum möglichen rund vier Kilometer langen Spektakel mit der Ehrenrunde rund um den kultigen Borsigplatz werden laut Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange „mindestens 200.000“ Fans erwartet. Vor dem Korso würde sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Nach Aussage von Oberbürgermeister Thomas Westphal wird es am Samstag während des Spiels in der Stadt kein Public-Viewing-Angebot geben.

2012 feierten mehr als 400.000 Menschen in Dortmund

„Wir sind mit starken Kräften aufgestellt, freuen uns auf die Herausforderungen und haben uns gewissenhaft vorbereitet“, sagte Polizeichef Lange und appellierte an die Fans: „Verhalten sie sich friedlich. Alle haben die Chance, Dortmund als positiven Standort zu zeigen.“

Einen Spieltag vor dem letzten Saisonspiel rangiert der BVB zwei Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze und hätte mit einem Sieg den neunten Titel sicher. Bei der bisher letzten Meisterfeier im Jahr 2012 sollen mehr als 400.000 Fans in der Stadt gefeiert haben. Anschließend wurde nur noch der FC Bayern Meister. (dpa/dv)