Dönerladen-Besitzer nominiert Stammkunden für EM-Kader

Antonio Rüdiger liebte Döner schon als Jugendlicher, daran hat sich bis heute – trotz längst profihaftem Lebenswandel – nichts geändert. Und so erhielt der deutsche Abwehrchef sein EM-Ticket am Mittwochmittag auch von seinem Lieblingsgrill.

„Hisar Döner = Bester Döner“, kommentierte Rüdiger das kurze Video, in dem er bei „Hisar Fresh Food“ in der Yorckstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg als 14. deutscher EURO-Starter bestätigt wurde. Dazu die Zeile: „Riesige Vorfreude aufs Turnier – let’s goooo!“

Rüdiger, der in Berlin-Neukölln aufwuchs, ist bei „Hisar“ Stammgast und führte seine DFB-Kollegen im November nach dem 2:3 gegen die Türkei dorthin. Im Lokal hängt ein Trikot des Profis von Real Madrid. Besitzer Arif Keles: „Antonio kam schon her, als er noch bei Hertha 03 Zehlendorf in der Jugend gespielt hat. Nach dem Training kam er oft vorbei und hat sich einen Döner geholt.“

Rüdiger wird verspätet zum DFB-Tross stoßen

Der 31-jährige Rüdiger hat bislang 68 Länderspiele (drei Tore) bestritten, bei der EM 2021 und der WM in Katar war er Stammkraft. Allerdings muss Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Beginn der Vorbereitung auf ihn verzichten: Rüdiger und Mittelfeldchef Toni Kroos stehen mit Real im Champions-League-Finale (1. Juni) und verpassen neben dem Trainingslager im Weimarer Land (26. bis 31. Mai) auch den vorletzten Test gegen die Ukraine (3. Juni).

Seit Sonntagabend werden die Namen der EM-Teilnehmer nach und nach über verschiedene Kanäle veröffentlicht. Am Donnerstag (13 Uhr) in Berlin stellt Nagelsmann das komplette Aufgebot vor.



Bisher nominiert:

TOR – Manuel Neuer

ABWEHR – Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

MITTELFELD – Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Groß, Aleksandar Pavlovic

ANGRIFF – Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Leroy Sane (sid/pu)