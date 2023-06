Doch nicht Saudi-Arabien? US-Klub buhlt um Messi – mit 200 Millionen Euro

Superstar Lionel Messi (35) verlässt im Sommer Paris St. Germain – und natürlich wollen viele Klubs den Weltmeister verpflichten. Der US-Klub Inter Miami um Miteigentümer David Beckham baggert schon lange an Messi und hat nun offenbar ein konkretes Angebot vorgelegt – und zwar ein Gehalt von 50 Millionen pro Jahr für vier Spielzeiten. Das macht in der Summe also ein Paket von 200 Millionen Euro. Das berichtet die Zeitung „Sport“.

Der MLS-Klub hat sich gerade erst von Phil Neville getrennt und Messis Landsmann Javier Morales zum Interimstrainer ernannt. Torwarttrainer Sebastián Saja ist ebenfalls Argentinier, Federico Higuaín, der Bruder des ehemaligen argentinischen Stürmers Gonzalo Higuaín von Real Madrid, ist Cheftrainer der Reservemannschaft von Inter und wird von seinem Landsmann Cristian Raúl Ledesma unterstützt.

Lionel Messi besitzt bereits ein Haus in Miami

Auch wenn Messi in Miami bereits ein Haus besitzt, gilt nach zwei Jahren bei PSG wohl weiter ein Wechsel in die Wüste als wahrscheinlicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Barcelona oder Saudi-Arabien? Messi-Entscheidung steht bevor – es gibt eine Tendenz

Saudi-Arabien hat seinem Tourismus-Botschafter ein Angebot über mehrere Hundert Millionen Euro Gehalt unterbreitet hat. Eine Rückkehr zum FC Barcelona gilt aus finanziellen Gründen als ausgeschlossen. (sid/dv)