Direkt Saudi-Ärger um Superstar Neymar: „Er ist verletzt angekommen“

Neymar ist bei seinem neuen Klub Al-Hilal angekommen – spielen kann er in Saudi-Arabien aber noch nicht. „Neymar ist verletzt angekommen, er hat kleinere muskuläre Probleme“, sagte Trainer Jorge Jesus. Er wisse nicht, „wann genau er bereit ist, normal zu spielen und zu trainieren“.

Al-Hilal hofft, dass Neymar nach der Länderspielpause am 15. September gegen Al-Riyadh debütieren kann.

Jesus kritisierte gleichzeitig die Entscheidung des brasilianischen Verbandes, Neymar für die kommenden Länderspiele in den Kader zu berufen: „Er sollte dem brasilianischen Team nicht zur Verfügung stehen, er sollte nicht hinreisen. Er befindet sich in der Reha.“ Die Seleção trifft am 9. September auf Bolivien und am 13. September auf Peru. Geht es nach dem Verband, soll Neymar bei den beiden WM-Quali-Spielen zum Einsatz kommen.

Im Vorfeld des Ligaspiels gegen Al-Feiha (1:1) war Neymar vor den jubelnden Fans und mit Feuerwerk feierlich vorgestellt worden

Neymars letztes Pflichtspiel ist schon ein halbes Jahr her

Am 19. Februar absolvierte Neymar sein bis dato letztes Pflichtspiel, damals noch für Paris Saint-Germain gegen den OSC Lille. Daraufhin musste er sich einer Operation am Knöchel unterziehen lassen.

Dennoch zahlte Al-Hilal eine Ablöse von 90 Millionen Euro für Neymar an die Pariser und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2025, mit der Option auf eine weitere Saison, aus. Es wird angenommen, dass er pro Saison etwa 100 Millionen Euro als Gehalt erhält.

Des Weiteren stellt ihm der Verein einen privaten Fuhrpark, einen persönlichen Fahrer, eine Luxus-Villa, die vollständige Übernahme der Kosten für sein restliches Leben und die Nutzung eines Privatjets.