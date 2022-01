2002 wurde Roberto Carlos mit Brasilien Weltmeister. Demnächst wird man ihn wohl bei einem englischen Amateurverein sehen.

Roberto Carlos wird auf Ebay versteigert! Das US-Amerikanische Unternehmen verlost den ehemaligen Weltklasse-Linksverteidiger an englische Amateurklubs. Ein Los kostet sieben Euro.

Für den Gewinnerklub wird der Mann mit dem linken Hammer ein Spiel in der Sunday League bestreiten. Das Geld soll für einen guten Zweck verwendet werden.

„Das Traum-Transferfenster ist offen. Von heute an könnt ihr bei Ebay in den Wettbewerb einsteigen, um mich für ein Spiel zu verpflichten“, gab der 48-Jährige in seinen persönlichen Social-Media-Kanälen bekannt. Bereits mehr als 700 Klubs haben an der Verlosung teilgenommen. Die Erlöse gehen an die Bildungs- und Inklusions-Organisation „Football Beyond Borders“, die sich in England für bedürftige Kinder einsetzt.