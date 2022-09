Zwei Gratis-Partien: Diese Bundesliga-Kracher laufen im Free-TV

Mit dem Topspiel zwischen DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München startet die Bundesliga nach der Weltmeisterschafts- und Winterpause in das Jahr 2023. Der Auftakt des 16. Spieltags wird am 20. Januar (20.30 Uhr) von Sat.1 und DAZN übertragen, wie die DFL am Freitag mitteilte. Auch das Borussen-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund am 15. und damit letzten Spieltag vor der WM in Katar läuft beim Streamingdienst DAZN und im Free-TV bei Sat.1. Die Partie findet am 11. November (20.30 Uhr) statt.

RB Leipzig startete enttäuschend mit fünf Punkten aus fünf Spielen in die neue Saison und verlor unter der Woche mit 1:4 gegen Shakhtar Donezk beim Auftakt der Champions League. Der Verein zog Konsequenzen und entließ Trainer Domenico Tedesco. Neu im Amt ist der Ex-Dortmund-Trainer Marco Rose.

Die Bayern ließen zuletzt Punkte gegen Gladbach und Union Berlin. In der Champions League hingegen, bezwangen die Münchner Inter Mailand ohne Mühen mit 2:0.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern-Star fällt auf unbestimmte Zeit aus

Bei den beiden Borussen-Klubs kann man von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Während die Dortmunder auf Platz zwei der Tabelle stehen und mit einem 3:0 Heimsieg gegen den FC Kopenhagen in die Saison starteten, konnten die Gladbacher unter Neu-Trainer Daniel Farke bisher nur einmal bezwungen werden und stehen derzeit immerhin auf Platz neun der Tabelle. (dpa/pw)