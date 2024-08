„Die langweiligste Frage“: Leipzigs Trainer mit klarer Antwort für einen Reporter

Trainer Marco Rose von RB Leipzig will sich bei Vorhersagen zum Titelrennen in der Bundesliga nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Die langweiligste Frage“, sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Keine Ahnung, wer deutscher Meister wird, ganz ehrlich. Am Ende sage ich immer, die Mannschaft, die es sich über 34 Spieltage verdient.“

In der vergangenen Saison sei das „mit großem Abstand“ Bayer Leverkusen gewesen. Es gebe „sicher viele Mannschaften, die das als festes Ziel haben und viele Mannschaften, die davon träumen“, sagte Rose: „Mit unseren Ambitionen träumen wir davon auf jeden Fall. Aber wir müssen es angehen und anpacken.“

Rose erwartet ein „wildes Spiel“ gegen den VfL Bochum

Als Vierter hatte sich Leipzig erneut für die Champions League qualifiziert, beim Angriff auf die Spitze sieht Rose aber noch Arbeit vor sich und seiner Mannschaft: „Wir müssen erst einmal ein paar gute Spiele machen, eine Serie starten, stabil und gesund bleiben und uns weiterentwickeln. Auf dem Weg liegt eine ganze Menge. Aber wir erlauben uns, zu träumen.“

Gegen Bochum erwartet Rose zum Auftakt „ein wildes Spiel, in dem wir wenig Zeit haben werden“. Zur Vorbereitung auf den Gegner unter dem neuen Trainer Peter Zeidler habe das Team auch ein Vorbereitungsspiel aus dem Winter gegen den FC St. Gallen, vorherige Station des Bochum-Coaches, herangezogen, sagte Rose. Denn Zeidler stehe auch „für Prinzipien. Das bedeutet aggressives Vorwärtsverteidigen, Pressing, sehr vertikales Spiel“. (sid/bv)