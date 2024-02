„Die anderen interessieren mich nicht“: Klare Titel-Ansage vom Bayer-Keeper

Für Bayer Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky wäre alles andere als der Gewinn eines Titels am Ende der Saison extrem frustrierend. „Was die anderen machen, interessiert mich nicht. Doch es wäre schon eine Enttäuschung aus der jetzigen Sicht, Ende Mai nicht irgendetwas in den Händen zu halten. So ehrlich muss man sein”, sagte der Torhüter dem „kicker“.

Mit den Leverkusenern liegt Hradecky nach dem 23. Spieltag in der Bundesliga klar auf Meisterkurs, acht Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso vom deutschen Rekordmeister Bayern München auf Rang zwei. Auch im DFB-Pokal, wo die Werkself im Halbfinale gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf antritt, sowie in der Europa League, in der Leverkusen im Achtelfinale auf Gruppengegner Qarabag Agdam trifft, sind die Titelchancen intakt.

Kommt für Bayer Leverkusen noch die erste Saisonniederlage?

„Wenn wir jetzt absacken würden, hieße das ja, dass wir nicht mehr so gut spielen wie bisher. Das allein wäre eine Enttäuschung. Und natürlich wollen wir so eine schöne Saison in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League auch so gut wie irgend möglich beenden”, sagte Hradecky. Selbst „wenn irgendwann eine Niederlage kommen sollte, würden wir nicht erschrecken“, versicherte der 34-Jährige.

Der Triumph in der Bundesliga hätte für den Finnen eine besondere Bedeutung. „Seit ich Fußball spiele, gibt es für mich nichts Größeres als die Meisterschaft. Da geht es um ein ganzes Jahr. Dann bist du definitiv die beste Mannschaft der Saison“, sagte Hradecky und ergänzte: „Ich freue mich auf die kommende Zeit. Wir wollen etwas Außergewöhnliches schaffen. Und dafür muss man auch etwas Außergewöhnliches tun.“ (sid/vh)