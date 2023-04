Diagnose da: BVB-Star fehlt im Saison-Endspurt

Nach der 2:4-Pleite bei den Bayern muss Borussia Dortmund die nächste bittere Pille schlucken: Der Tabellenzweite muss im Titelkampf der Bundesliga für unbestimmte Zeit auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der BVB gab am Montagnachmittag die die Diagnose beim Nationalspieler bekannt.

Einer Mitteilung der Dortmunder zufolge hat der Innenverteidiger einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung im linken Oberschenkel erlitten. Schlotterbeck war im Topspiel in München (2:4) am Samstagabend angeschlagen ausgewechselt worden.

BVB-Star Nico Schlotterbeck erlitt einen Muskelfaserriss

Muskuläre Probleme hatte er bereits vom Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) mitgebracht. Schlotterbeck war vor dem zweiten Spiel gegen Belgien (2:3) abgereist, doch Bundestrainer Hansi Flick hatte vorerst Entwarnung gegeben.

MOPO

Der BVB tritt am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim Titelverteidiger RB Leipzig an, es folgt das Liga-Heimspiel gegen Union Berlin am Karsamstag. Erste Ersatzoption für den Platz neben Niklas Süle wäre Mats Hummels. (dpa/mp)