DFB-Team legt los: Hier schwört Nagelsmann seine Stars ab Sonntag ein

Ein perfekt hergerichteter Golfplatz, ein großer Wellnessbereich mit zwei Pools und komfortable Zimmer in ruhiger Lage: Beim Startschuss für das erhoffte Sommermärchen 2.0 könnten die Rahmenbedingungen für die Nationalmannschaft besser nicht sein – davon ist auch Julian Nagelsmann vor dem Einzug in die Nobel-Herberge Spa & GolfResort Weimarer Land überzeugt.

„Das Resort mit seinen hauseigenen Trainingsanlagen hat uns durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine insgesamt kompakte Infrastruktur überzeugt“, sagte der Bundestrainer vor dem am Sonntag beginnenden Trainingslager in Blankenhain. Man finde „perfekte Bedingungen vor“, betonte Nagelsmann und fügte an: „Auch abseits des Trainingsplatzes können wir die Tage bestmöglich nutzen, um uns als Mannschaft auf die EM einzuschwören. Wir brauchen einen ganz besonderen Teamgeist, um möglichst weit im Turnier zu kommen.“

Das Spa & GolfResort Weimarer Land ist die Herberge für das erste EM-Trainingslager der DFB-Auswahl. IMAGO/Roman Möbius Das Spa & GolfResort Weimarer Land ist die Herberge für das erste EM-Trainingslager der DFB-Auswahl.

Verspätete Anreise für Finalisten

Doch Nagelsmann muss in Thüringen auch improvisieren. Die Leverkusener Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah nimmt er beim DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin noch einmal persönlich unter die Lupe, das Trio wird aber voraussichtlich erst am Mittwoch nach Blankenhain reisen. Die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden überhaupt nicht am Trainingslager (bis 31. Mai) teilnehmen.

Nagelsmann sieht darin aber kein großes Problem. Es sei schließlich „immer besser, wenn Spieler mit Erfolgen zur Nationalmannschaft kommen. Ich traue uns zu, alle zu integrieren.“ Für die perfekten Trainingsabläufe hat der 36-Jährige aber kurzfristig die U21-Nationalspieler Brajan Gruda und Rocco Reitz berufen. Sie werden bis zum Umzug nach Herzogenaurach beim Team bleiben.

Öffentliches Training vor rund 15.000 Zuschauern

Das Quartier im Weimarer Land hat der deutsche Fußball-Bund (DFB) ganz gezielt gewählt. „Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland. Es wird eine Europameisterschaft für alle“, sagte Rudi Völler. „Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands. Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen“, ergänzte der DFB-Sportdirektor.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschung! Nagelsmann nominiert zwei DFB-Talente fürs Trainingslager

So findet am Montag ein öffentliches Training vor rund 15.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt. „Ganz Thüringen freut sich, dass unsere Nationalmannschaft ihre EM-Vorbereitungen hier in der Region absolviert“, sagte der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Er sei überzeugt, „dass unsere Elf aus ihrem Thüringer Trainingslager ganz viel Begeisterung und Rückenwind mit in das Turnier nehmen wird“. Das hofft auch Nagelsmann. Die Rahmenbedingungen stimmen jedenfalls. (sid/mg)