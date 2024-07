Klara Bühl kommt derzeit aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. In diesen Tagen heben sie und die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft mit dem Flieger nach Marseille ab, wo die ersten beiden Gruppenspiele bei den Olympischen Spielen (ab 25. Juli) anstehen werden. Die Vorfreude ist Bühl sofort anzumerken, als die MOPO sie zum Gespräch trifft. Doch als die 23-Jährige über Horst Hrubesch (73) spricht, wird ihr Strahlen noch umso größer – denn bei Olympia wollen seine „Mädels“, wie Hrubesch das Team liebevoll nennt, vor allem auch für ihren scheidenden Bundestrainer kämpfen und Hrubesch mit einer Medaille zum Abschied beschenken. In der MOPO spricht Bühl exklusiv über ihr ganz persönliches Verhältnis zu Hrubesch, die Medaillenchancen der DFB-Auswahl bei Olympia, ihr neues selbstgehäkeltes Team-Maskottchen – und warum ein erneutes Comeback von Hrubesch als Frauen-Bundestrainer gar nicht mal so ausgeschlossen ist.