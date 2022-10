Darmstadt 98 erlebt einen goldenen Oktober. Der Zweitliga-Spitzenreiter kegelte Borussia Mönchengladbach mit 2:1 aus dem DFB-Pokal. Aaron Seydel erzielte in der 79. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Südhessen.

Schon vor der Pause waren die „Lilien“ durch Phillip Tietz (23.) in Führung gegangen, die Luca Netz (48.) nach Wiederanpfiff allerdings für den Bundesligisten ausglich. 15.850 Zuschauer:innen peitschten Darmstadt nach vorn, Seydel belohnte sie mit seinem Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor sprang.

DFB-Pokal: Darmstadt feiert Seydel-Märchen

Dabei stand der 26-Jährige, der im Sommer durch eine Hirnhautentzündung zurückgeworfen wurde, keine zehn Minuten auf dem Rasen. Trainer Torsten Lieberknecht brachte ihn in der 74. Minute und nahm ihn nach 83 Minuten wieder raus. Seydel hatte sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen – doch der Einzug ins Pokal-Achtelfinale dürfte einigen Schmerz überlagert haben.

Groß ist der Schmerz bei Schalke 04, wo das Festhalten an Trainer Frank Kramer keine Trotzreaktion freigesetzt hat. Die Königsblauen gingen bei Hoffenheim 1:5 unter. Munas Dabbur (5., 43.), Angeliño (16.), Ozan Kabak (51.) und Pavel Kaderabek (63.) wurde das Toreschießen leicht gemacht, ehe Dominick Drexler (69.) den Schalker Ehrentreffer markierte.

DFB-Pokal: Schalke geht unter, Wolfsburg gewinnt Niedersachsen-Derby

Der VfL Wolfsburg zog durch ein 2:1 bei Eintracht Braunschweig in die Runde der letzten 16 ein. Die „Wölfe“-Führung durch Mattias Svanberg (8.) konnte Maurice Multhaupt (40.) noch ausgleichen, doch Jakub Kaminski (65.) brachte den Erstligisten wieder in die Spur. Bochum quälte sich dank Anthony Losilla (85.) zu einem 1:0 in Elversberg. Mainz 05 siegte durch Alexander Hack (16.), Marcus Ingvartsen (43.) und Aymen Barkok (88.) 3:0 beim VfB Lübeck.

Eintracht Frankfurt setzte sich bei den Stuttgarter Kickers 2:0 durch, Randal Kolo Muani (11.), und Hrvoje Smolcic (18.) trafen. Der 1. FC Nürnberg gewann durch ein Eigentor von Gerrit Gohlke (63.) 1:0 bei Waldhof Mannheim.