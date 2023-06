Auch das noch! Deutsche Fußballer stehen kurz vor dem Olympia-Aus

Die Krise der deutschen Nationalmannschaft nimmt dieser Tage veritable Ausmaße an – und hat nun auch die U21 erreicht. Am Sonntagabend setzte es bei der EM in Georgien im zweiten Gruppenspiel eine bittere wie vermeidbare 1:2-Pleite – damit droht das Aus, auch für Olympia 2024.

Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Dabei hatte die DFB-Elf nach dem Rückstand durch Vaclav Sejk aus der 33. Minute die richtige Reaktion gezeigt, war mit Schwung aus der Kabine gekommen. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch den Hoffenheimer Angelo Stiller (70.) sprang aber nicht heraus.

Deutschland unterliegt Tschechien bei U21-EM

„Wir haben alles versucht, der Ball wollte nicht rein. Egal, was wir versucht haben: Wir hatten kein Spielglück“, befand der Torschütze, der mit ansah, wie ein abgefälschter Ball von Martin Vitik kurz vor Schluss den Spielverlauf auf den Kopf stellte und die DFB-Pleite besiegelte (87.). „Sie machen aus sehr wenig sehr viel“, sagte Di Salvo.

Gegen die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Engländer braucht Deutschland am Mittwoch (18 Uhr/live bei Sat.1) zwingend einen eigenen Sieg, muss zudem auf eine tschechische Pleite gegen Israel hoffen – ansonsten platzt der EM-Traum früh. Dann stünde auch fest, dass die Olympischen Spiele 2024 ohne die deutsche Mannschaft stattfinden.