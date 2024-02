DFB-Hammer: Toni Kroos spielt bei der EM wieder für Deutschland!

Er macht es! Toni Kroos (34) kehrt nach seinem Rücktritt 2021 in die deutsche Nationalmannschaft zurück und spielt mit dem DFB-Team die Heim-EM in diesem Sommer. Das gab der Superstar von Real Madrid am Donnerstagnachmittag bekannt. Was für ein Hammer!

Kroos, der offenbar gute Gespräche mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte, schrieb seinen Fans auf Instagram: „Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“

Kroos das „Metronom“ im Mittelfeld der Weltmeister-Elf von 2014, das verlorene EM-Achtelfinale 2021 gegen England in Wembley war sein bis heute letztes von 106 Länderspielen (17). Bei Real Madrid zieht Kroos weiterhin die Fäden und ist einer der sichersten Passgeber der Fußball-Welt.

Kroos wurde 2024 Weltmeister – Rücktritt nach der EM 2021

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie prägend der Greisfwalder, der dank Steffen Baumgart jetzt HSV-Fan ist, für seinen Klub noch immer ist: 24 von 25 möglichen Ligaspielen, sieben Torvorlagen, sechs von sieben Spielen in der Champions League. Kroos pielt effizient, souverän, im besten Sinne körperschonend, er ist quasi nie verletzt. „Ich bin körperlich fit“, sagte er.

Die Option eines Comebacks hatte er sich in den vergangenen Monaten ausdrücklich offen gehalten, Nagelsmann nannte dies „eine interessante Idee“. Bereits bei den März-Länderspielen gegen Frankreich in Lyon (23.3.) und gegen die Niederlande in Frankfurt/Main (26.3.) wird er wieder dabei sein.

Kroos-Vertrag bei Real Madrid läuft aus

Der einzige Fokus liegt nun auf eine erfolgreiche Heim-EM im Sommer: Schließlich weiß der Bundestrainer selbst noch nicht, was nach dem Turnier passieren wird – und Kroos‘ Vertrag bei Real läuft ebenfalls aus. (la/dpa/sid)