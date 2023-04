DFB-Frauen feiern wichtigen Sieg: Warum das ZDF lieber eine Komödie zeigte

Beim 1:0-Sieg gegen die Niederlande feierte die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft an Karfreitag einen wichtigen Prestige-Erfolg wenige Monate vor dem Start der WM in Australien und Neuseeland. Zu sehen war das Spiel jedoch nicht im deutschen TV – sehr zum Ärger der Fußballfans. Denn statt dem Länderspiel-Kracher setzte das ZDF auf eine Komödie und zeigte die Partie lediglich über einen Livestream im Internet.

Eine Entscheidung, die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht nachvollziehen konnte. Die 55-Jährige, die bei Champions-League-Spielen der Männer selbst als Expertin für das ZDF tätig ist, sagte zu der Wahl des Abendprogramms: „Ich platziere im ZDF ab und zu den einen oder anderen Satz. Ich kann sagen, dass meine Kollegen das so sehen wie ich: Auch sie wollen das Spiel lieber im freien TV zeigen. Aber gerade an Karfreitag gibt es da wohl bestimmte Dinge.“

DFB: Voss-Tecklenburg verärgert über ZDF-Programm

Worauf die Bundestrainerin anspielt: Das ZDF entschied sich bewusst gegen das Spiel und begründete dies mit der Tradition an Karfreitag, der in Deutschland als stiller Feiertag gilt – und der in einigen Bundesländern nicht nur das Tanzen, sondern auch öffentliche Sportveranstaltungen verbietet. Die Bundesliga beispielsweise verzichtete ebenso auf das Freitagabendspiel. Statt Frauenfußball sahen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr eine neue Folge der Krimiserie „Der Alte“ – und der Sender feierte damit einen echten Erfolg: Durchschnittlich 6,23 Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem ZDF einen herausragenden Marktanteil von 23,6 Prozent.

MOPO

Auf Anfrage teilte das ZDF der „Bild“ mit, man zeige lieber „einen humorvollen und nachdenklichen Fernsehfilm für Karfreitag“ und verwies darauf: „Livestreams von Sportereignissen sind ein moderner Übertragungsweg – auch das Frauen-Fußball-Länderspiel USA – Deutschland am 11. November 2022 war im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.“

Immer wieder sorgt jedoch die Übertragung der Spiele der Frauenfußball-Nationalmannschaft für Ärger. So wünscht sich Voss-Tecklenburg, „dass unsere Spiele bestmöglich gezeigt werden, damit wir viele Menschen erreichen. Der DFB und die Sender sind da im ständigen Austausch“ – und gab zu bedenken: „Manche Dinge werden woanders entschieden, wo wir wenig Einfluss haben.“

Tor von Sydney Lohmann: DFB gewinnt gegen Niederlande

Ungeachtet des Übertragungs-Zoffs setzte sich die DFB-Elf am Karfreitag mit 1:0 gegen Oranje durch. Mit zahlreichen starken Rettungstaten trugen die beiden Keeperinnen Merle Frohms und Ann-Kathrin Berger, die jeweils eine Halbzeit zum Einsatz kamen, maßgeblich zu dem letztlich etwas schmeichelhaften Sieg bei. Das erlösende Siegestor erzielte Bayern-Kickerin Sydney Lohmann in der 53. Minute nach Eckball von Klara Bühl und kommt damit auf nun vier Tore in 20 Länderspielen.

Es war der erste Sieg der deutschen Frauen im WM-Jahr 2023 – und der nächste Härtetest steht bereits am Dienstag an: Dann trifft das Team in Nürnberg auf Brasilien, einen möglichen Gegner im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Übertragen wird die Partie dann auch wieder im linearen Fernsehen: Um 18 Uhr läuft das Spiel live in der ARD.