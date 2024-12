DFB-Elf winkt Duell mit Haaland: Weg zur WM ausgelost – Das sagt Nagelsmann

Julian Nagelsmann plauderte auf dem eisigen Zürichberg in bester Vorweihnachtsstimmung mit Thomas Tuchel, seine Glückssocken mit roten Herzchen hatten ihren Zauber entfaltet. Vor dem klotzigen FIFA-Hauptquartier kommentierte der Bundestrainer die machbaren ersten Aufgaben seiner Weltmeister-Mission daher ganz entspannt. „Wichtig ist, an das Ziel zu denken – mit maximalem Erfolg die WM zu spielen–, sagte er bestimmt.

Allerdings ist der Weg zum Mega-Turnier 2026 selbst nach einer kuriosen Zwei-Wege-Auslosung noch nicht genau kartiert. Sicher ist nur: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss sich in der Qualifikation entweder an der Slowakei oder an Norwegen und Israel vorbeikämpfen.

Nations League hat Einfluss auf die Quali-Gruppe

Als die Lospaten Ariane Hingst und Robert Pires am Freitag die beiden möglichen Pfade aufzeigten, legte Nagelsmann locker die Hände in den Schoß. Die Auslosung ist mit der Nations League verzahnt, es gab also nur Platzhalter: Gewinnt die DFB-Elf ihr Viertelfinale gegen Italien (20./23. März), geht es in der Gruppe A gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. „Diese Gruppe ist vielleicht einen Tick angenehmer, aber wir wissen es halt noch nicht“, sagte Nagelsmann.

Denn setzt sich Italien durch, wartet auf Deutschland die Gruppe I mit Norwegen, Israel, Estland und Moldau: mehr Spiele, längere Reisen. „Norwegen wäre ein sehr guter Gegner“, analysierte Nagelsmann und nannte unter anderem Superstar Erling Haaland. Aber: „Wir müssen jetzt Italien schlagen.“ Dann verabschiedete er sich in ein „schönes Weihnachtsfest“.

Nagelsmann peilt Gruppensieg an – egal gegen wen

In der Qualifikation wird die deutsche Mannschaft als Gruppenkopf so oder so eindeutig favorisiert sein. „Wir haben das Selbstbewusstsein, dass wir Erster werden wollen, egal, was kommt“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler: „Aber mit Respekt. Dann werden wir sehen.“ Als Verlockung wurde bei der Zeremonie sein Jubel aus dem WM-Finale 1990 eingespielt.

Die zwölf Sieger der Europa-Gruppen A bis L qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die von den USA, Kanada und Mexiko für erstmals 48 Teams gemeinsam ausgerichtet wird. Die vier übrigen der 16 europäischen Startplätze werden durch Play-offs ermittelt, die Teilnahme daran hat Deutschland über die Nations League sicher. Es gibt also einen doppelten Boden.

Die Gruppenphase der WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, die Play-offs werden im März 2026 gespielt. Die Fünfergruppen starten im März, die Vierergruppen ziehen im September 2025 nach – im Anschluss an das Viertelfinale (März) und das Final Four (Juni) der Nationenliga, das Deutschland gerne ausrichten würde.

Nagelsmann erneuert WM-Ziel: Weltmeister werden

Nagelsmann konnte am Freitag kurz vor 12.00 Uhr gelassen als Letzter Trainer in den Saal der FIFA-Trutzburg gehen, alle anderen hatten schon Platz genommen. Schließlich wusste der Bundestrainer, dass Deutschland aus Topf 1 den stärksten Konkurrenten aus dem Weg gehen würde – beispielsweise dem WM-Zweiten Frankreich, Europameister Spanien oder England. Der goldene Pokal jedenfalls stehe schon „bereit zur Mitnahme“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Nagelsmann würde ihn gerne einpacken: „Wir wollen Weltmeister werden“, bekräftigte er.

Am Nations-League-Erfolg gegen Italien hängt übrigens auch, ob Deutschland das Final Four ausrichten kann. Laut der französischen Zeitung Le Figaro wird der Sieger des deutschen Viertelfinals am Montag vom UEFA-Exekutivkomitee den Zuschlag erhalten. „Ich würde mich freuen“, sagte Nagelsmann, „das wäre ein schöner Abschluss nach der Heim-EM.“

Und ein guter Start für den langen Weg zum WM-Titel.